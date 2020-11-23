Каждый десятый житель Татарстана зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц

С такими показателями республика заняла 39-е место среди регионов России с самыми высокооплачиваемыми работниками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что каждый десятый житель Татарстана зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц. Зарплаты более 100 тысяч рублей тут имеют лишь 2,9% населения. С такими показателями республика заняла 39-е место среди регионов России с самыми высокооплачиваемыми работниками, сообщается в исследовании РИА “Нoвости”.

В соседних с Татарстаном регионах ситуация хуже: Чувашия, где 19,3% населения зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц, разместилась на 70 месте, а Марий Эл - на 75 месте (20,9%). Больше 100 тысяч рублей там зарабатывают 1,4% и 1,2% местных жителей соответственно.