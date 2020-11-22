В Чувашии во время аварии погибла пенсионерка - ее легковушка столкнулась с двумя грузовиками

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла 20 ноября в 17.00 на федеральной трассе М-7 "Волга" - "Москва-Уфа" на 580 километре в Ядринском районе республики. По предварительным данным, 62-летняя женщина-водитель иномарки "Хёндэ-Крета" грубо нарушила ПДД - в зоне действия знака "Обгон запрещен» и дорожной разметки выехала на встречку и врезалась сначала в грузовик МАН-цистерну, а заем с попутной фурой "Хино-Рейнджер".

Авария произошла на трассе М7 "Москва-Уфа" Фото: МВД по Чувашской Республике

- От полученных травм жительница Чебоксар скончалась на месте ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. - Обстоятельства аварии устанавливаются. Водители грузовых автомобилей были трезвы.