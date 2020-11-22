В Татарстане во время пожара погибла гостья-пенсионерка

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в селе Ямаш Альметьевского района республики начался в 19.19 в субботу, 21 ноября. Очевидцы сообщили, что загорелся частный деревянный дом, и в помещение остался человек - 86-летняя женщина. Она находилась в гостях, постоянно проживает в другом месте.

К приезду пожарных строение было объято огнем по всей площади.

Пламя затушили в 19.54. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров.

Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшей пенсионерки.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.