В Татарстане во время пожара погибла гостья-пенсионерка

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Пожар в селе Ямаш Альметьевского района республики начался в 19.19 в субботу, 21 ноября. Очевидцы сообщили, что загорелся частный деревянный дом, и в помещение остался человек - 86-летняя женщина. Она находилась в гостях, постоянно проживает в другом месте.
К приезду пожарных строение было объято огнем по всей площади.
Пламя затушили в 19.54. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров.
Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшей пенсионерки.
- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.