Жителей Казани приглашают на экскурсию по Адмиралтейской слободе, в ходе которой они узнают о мечетях Бишбалты

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

В воскресенье, 22 ноября, у жителей Казани будет возможность побывать на бесплатной экскурсии “Бишбалта и/или Адмиралтейская слобода: татарский код территории”, в ходе которой они узнают о мечетях Бишбалты и прогуляются в парке Столярова, саду Рыбака, месте утраченного парка Тиволи и улице Мало-Московской.

О прошлом этой территории горожанам расскажет краевед, историй и зампредседателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Начало прогулки в 10.00. Для участия необходимо записаться по СМС или в Whatsapp по телефону 8(951)061-00-28.