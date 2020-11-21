Врачи ДРКБ Татарстана помогли ребенку с менингоэнцефалитом

Невролог ДРКБ Татарстана Ксения Ягунова. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

Все началось с того, что у ребенка из Татарстана резко поднялась температура и он стал неактивным. Родители сразу обратились к врачам, которые диагностировали у пациента менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может затронуть спинной мозг, вызывая паралич - Ред.)

Некоторое время малыш наблюдался медиков по месту жительства, а потом попал к неврологу детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Ксении Ягуновой. На тот момент он не только мало двигался, но и имел проблемы с речью - в 4,5 года произносил всего 4 слова. Тогда началось лечение на базе Консультативнои поликлиники № 2 ДРКБ.

У маленького пациента были занятия с логопедом-дефектологом, занятия по развитию общей моторики, физиопроцедуры, а также механотерапия на тренажерах и рефлекторная стимуляция для активизация речевого аппарата. Это помогло ему повысить активность и расширить лексикон.

- Говоря о профилактике подобных случаев, стоит лишнии раз затронуть тему мер профилактики простудных заболевании , а именно: закаливание, контрастныи душ, прогулки на свежем воздухе, различная двигательная активность (бассеи н, гимнастика), витаминотерапия, - замечают в пресс-службе республиканского Минздрава.