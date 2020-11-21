В Пестречинском районе Татарстана появится завод по производству молока за 2,5 миллиарда рублей

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В Пестречинском районе Татарстана собираются построить завод по производству молока. Общий объем инвестиций в проект, который уже поддержало местное правительство, составит 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба агенства инвестиционного развития республики.

Предприятие построят на 17 гектарах в Кулаевском сельском поселении. Там будут производить ультрапастеризованное молоко в ПЭТ-бутылках, сухое и сухое цельное молоко, а также сырную продукцию. Предполагается, что завод будет перерабатывать более 60 миллионов литров молока в год – производить около 9 миллионов килограмм сухого молока, более 11 миллионов тонн сыра и сырной продукции, которая будет распространяться преимущественно в Татарстане.