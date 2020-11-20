Реставрация Чувашского театра кукол потребует 5,3 миллиона рублей

Подрядчик должен будет завершить работы до 31 мая 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что Чувашский государственный театр кукол ждет реставрация. На эти цели из местного бюджета готовы выделить 5,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести фасадные и кровельные работы, сохранив при этом первоначальный облик объекта. Также он проведет ремонт асфальтного покрытия территории театра.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона в начале декабря текущего года. Реставрацию он должен будет завершить до 31 мая 2021 года.