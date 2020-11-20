В Татарстане из-за звонка о бомбе эвакуировали школу

Неизвестный сообщил о взрывчатке по телефону. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 20 ноября, в Столбищенскую среднюю школу Лаишевского района Татарстана неизвестный позвонил по телефону и сообщил, что в здании заложена бомба.

Всех сотрудников и учеников образовательного учреждения эвакуировали. Детей отправили по домам, тем, кто проживает в деревнях и селах, предоставили школьные автобусы.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые проверяют школу, используя служебную собаку.

В республике уже не в первый раз происходит эвакуация учреждений из-за полученного сообщения о заложенном взрывом устройстве. В большинстве случаев это ложные сообщения, но, несмотря на это, экстренные службы каждый раз реагируют оперативно во избежании возможных последствий.