Казанский зоопарк "Река Замбези" пополнился шестью шимпанзе

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В казанском зоопарке "Река Замбези" пополнение - из швейцарского зоопарка в ноябре привезли шесть шимпанзе. Приматы пока находятся на карантине - им необходимо акклиматизироваться, привыкнуть к расписанию кормления, новым служителям зоопарка, и рациону. Шимпанзе кормят шесть раз в день. Карантин завершится в начале декабря, сообщает казанский зооботсад на своей официальной странице в соцсети.

Напомним, что зоопарк "Река Замбези" в тестовом режиме открылся в 2019 году. Коллекция животных постоянно пополняется. Сейчас там обживаются на новом месте гепарды, которых привезли в сентябре из французского города Монпелье.