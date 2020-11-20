Поменялось расписание автобусов из Казани в совхоз Матюшинский и Усады

Фото: Алина НИЗАМОВА

Так с 20 ноября 2020 года по 1 апреля 2021 года пригородный авутобус №100 «Казань - совхоз Матюшинский» будет отправляться с остановки улица Шаляпина в 05:40 (с понедельника по пятницу), в 08:20 (только по субботам и воскресеньям) и ежедневно в 17:50. Обратно из совхоза в Казань автобус отправляется в 06:20 (с понедельника по пятницу), в 09:35 (только в субботу и воскресенье) и ежедневно в 18:30.

Расписание поменяли из-за снижения пассажиропотока на данном маршруте. По этой же причине оно изменилось и у автобуса №101 «Казань – Усады» (действует по 1 мая 2021 года).

Так, из столицы Татарстана он отправляется теперь в 05:25 (с понедельника по субботу) с остановки «Компрессорный завод», ежедневно в 07:45 и 15:45, в 17:45 (с понедельника по пятницу). Обратно в Казань рейсы запланированы: в 06:10 (с понедельника по субботу), ежедневно в 08:30 и 16:30, в 18:35 (с понедельника по пятницу). Сообщает Минтранс Татарстана.