“Я признателен покойному за совместную работу”: муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Напомним, священнослужитель скончался сегодня, 20 ноября, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Президент Татарстана Рустам Минниханов уже распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон.

Камиль хазрат Самигулиин в свою очередь отметил, что невозможно переоценить вклад митрополита Феофана в укрепление межконфессионального согласия и мира в обществе.

- Невероятной энергией, открытостью, настойчивостью в достижении поставленной цели и огромным опытом работы он снискал авторитет, глубокое уважение широкой общественности республики. Он был человеком блестящего ума, с богатым духовным миром, отзывчивым и милосердным. Я благодарю Творца за то, что мне выпала возможность общаться с ним. Я признателен покойному за совместную работу в деле защиты и укрепления общечеловеческих ценностей, - написал на своей странице в социальных сетях муфтий Татарстана.