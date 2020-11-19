В Казани задержали начальника юротдела по делу о посредничестве во взятке на 2,25 миллиона рублей

Женщина на время следствия была отправлена под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как было установлено полицейскими, 45-летняя начальник юротдела казанской фирмы, работающей в области архитектуры, предложила представителю одной из строительной компании выступить посредником в даче взятки. Женщина, таким образом, обещала решить вопрос о прекращении выездной налоговой проверки и снижении недоимки по налогам и сборам. Она просила за это 2,25 миллиона рублей.

В итоге начальника юротдела задержали и возбудили в отношении ее уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

- На время следствия подозреваемая была отправлена под домашний арест, - сообщили в МВД Татарстана.