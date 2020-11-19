Александровский пассаж в Казани продают за 300 миллионов рублей

Александровский пассаж - один из немногих сохранившихся пассажей в России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили известное казанское историческое здание Александровского пассажа. Объект площадью более 11 тысяч квадратных метров находится на улице Кремлевская. Продавец - некто Радик, хочет за него 299 999 999 рублей. По его словам, здание отлично подойдет под гостиничный бизнес или доходный дом.

В объявлении продавец указал все плюсы исторического здание и отметили историю пассажа, который был построен в конце 19 века.

- На основании проведенной независимой экспертной оценки стоимость объекта (здания и земельного участка) составляет 552 миллиона рублей, - замечает в объявлении продавец.

Отметим, что Александровский пассаж - один из немногих сохранившихся пассажей в России. Он был возведен петербургским архитектором Генрихом Рушем по заказу купца Александрова. Здание сочетает элементы модерна и необарокко.