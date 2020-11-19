Татарстан выйдет на плато по коронавирусу одним из последних в России

Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстан может выйти на плато позднее большинство регионов России. Ситуация здесь тяжелее, чем в других местах страны. Об этом сообщил специалист по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадяна, сообщает РИА Новости.

В большинстве регионов России ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется к концу текущего месяца. Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область. Такие выводы аналитик сделал исходя из карты распространения COVID-19, которая создается на базе официальной статистики.