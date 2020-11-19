Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Татарстан выйдет на плато по коронавирусу одним из последних в России

По словам специалистов, ситуация с инфекцией в республике тяжелее, чем в других регионах страны
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область.

Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстан может выйти на плато позднее большинство регионов России. Ситуация здесь тяжелее, чем в других местах страны. Об этом сообщил специалист по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадяна, сообщает РИА Новости.

В большинстве регионов России ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется к концу текущего месяца. Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область. Такие выводы аналитик сделал исходя из карты распространения COVID-19, которая создается на базе официальной статистики.