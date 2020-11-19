В начале 2021 года в Чебоксарском районе откроют приют на 50 бездомных кошек и собак

Приют будет открыт на базе районной станции по борьбе с болезнями животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На базе Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных откроют приют на 50 бездомных кошек и собак. С ходом реконструкции территории накануне ознакомился руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Константин Викторов.

Отмечается, что пристанище для животных начнет функционировать в первом квартале 2021 года. После начнутся работы по строительству зданий и обустройству дополнительных вольеров для временного и постоянного содержания животных, а также других необходимых помещений. К концу 2021 года в приюте смогут содержаться уже не менее 150 кошек и собак.