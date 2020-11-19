Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

В Чувашии будут выпускать дезинфекционные кабины. Их производство сейчас налаживает Чебоксарский завод автокомпонентов, где уже создали опытную партию продукции. Кабины продемонстрировали главе республики Олегу Николаеву.

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Интеллектуальная кабина оборудована элементами, которые дезинфицируют обувь, поверхности рук, открытые поверхности тела человека, одежду, а также измеряет температуру тела бесконтактным способом. Разработано несколько модификаций. Среди них есть образец с видеокамерой, который распознает лицо.

Николаев заметил, что дезинфекционные кабины будут востребованы не только сейчас - во время пандемии коронавируса, но и после - для профилактики ОРВИ, гриппа и других инфекций. Одна такая кабина уже установлена на Центральном рынке в Чебоксарах. Также продукция поставлена в Самару. Есть заказ и из Татарстана, отмечают в пресс-службе администрации главы Чувашии.