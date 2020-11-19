В Чувашии после смертельного наезда разыскивают автомобиль со следами аварии

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

В Мариинско-Посадском районе республики сотрудники Госавтоинспекции Чувашии разыскивают водителя и автомобиль, которые причастны к смертельной аварии.

На автодороге М7 "Волга"- Мариинский Посад вблизи поворота на базу отдыха "Белые Камни" обнаружили тело мужчины. Эксперты сделали предположение, что пострадавшего сбил автомобиль - обнаружены характерные следы травм и осколки бампера. Неподалеку есть пешеходный переход - "зебра".

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают автомобиль - белый или светло-коричневый, "Лада Гранта" или "Лада Веста". Разыскивается и его водитель, который скрылся с места происшествия.