В Казани иномарка сбила 9-летнюю школьницу, нарушившую ПДД

Девочку увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Рено Дастер" и пешехода произошло в среду, 18 ноября, в 18.05 на улице Абсалямова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, девятилетняя школьница решила перебежать через дорогу, но выбрала для этого маневра неудачное место - там не было пешеходного перехода. В результате этого ребенок оказался под колесами иномарки, которой управлял 32-летний водитель.

- В отношении водителя составлен административный протокол за превышение безопасной скорости, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Пострадавшую госпитализировали с травмами ноги и головы.