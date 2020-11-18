В 2021 году “магазины без продваца” откроются еще в трех районах Татарстана

Когда покупатель берет товар, система распознает, что именно и в каком количестве он взял. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в 2021 году в Татарстане откроется еще три “магазина без продавца” - в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Лаишевском районах. На данных момент их восемь - в Рыбно-Слободском районе, деревне Шестая Речка, селах Букчураево, Кугарчино, Полянка, Шумбут, Ямашево и Кызыл-Юлдузском лесхозе, напоминает пресс-служба Минсельхоза республики.

Напомним, подобные магазины открываются автоматически и лишь для зарегистрированных пользователей. Когда покупатель берет товар, система распознает, что именно и в каком количестве он взял. После, человеку приходит сообщение для завершения операции с покупкой. В каждой точке установлены камеры видеонаблюдения.