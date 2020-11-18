В аэропорту Казани из-за густого тумана произошла задержка нескольких рейсов

Фото: Алина НИЗАМОВА

Утро 18 ноября для аэропорта Казани стало непростым - на воздушную гавань и посадочную полосу опустился густой туман. Получив метеосводку, каждый из экипажей самолетов самостоятельно принимали решение о месте посадки, если они уже находились в воздухе, или о вылете - если они находились в аэропорту.

В итоге произошли задержки нескольких рейсов в Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Томск.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость менее 100 метров) командирами экипажей нескольких рейсов было принято решение уйти на запасной аэродром, - прокомментировали "Комсомолке" в аэропорту Казани.