В Ульяновской области скончались еще три человека с коронавирусом

Сейчас под медицинским наблюдением с COVID-19 или подозрением на него остаются 11 225 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 231 человека с коронавирусом. Вместе с тем в регионе выписали 226 ранее заразившихся и подтвердили три смерти больных с COVID-19. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Получается, что с начала пандемии в области коронавирус подхватили 24 686 местных жителей. Большинство из них - 19 889 инфицированных, выздоровело, а 309 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с COVID-19 или подозрением на него остаются 11 225 человек.