Скончался народный артист Татарстана Равиль Харисов

Фото: @kzn.filarmoniya

Во вторник, 17 ноября, в Казани скончался народный артист Татарстана Равиль Харисова. Ему было 72 года. Печальную новость сообщили в городской филармонии, где он работал выступал.

- С прискорбием сообщаем, сегодня скончался любимец публики, легендарный певец, Народный артист Республики Татарстан Равил Харисов. Он вызывал неизменное восхищение публики своим удивительным голосом, - говорят о Харисове коллеги.

Причины смерти артиста не сообщаются. Также пока не известны место и дата прощания с ним.