Границы между Татарстаном и Чувашией утвердят до конца 2020 года

После их утверждения будет заключено соглашение между представителями субъектов. Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца 2020 года планируется уточнить границы между Татарстаном и Чувашией. Сейчас завершается работа по подготовке предложений по их прохождению для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

- По данному вопросу Минстроем Чувашии неоднократно проводились встречи, в том числе с представителями Татарстана, на которых обсуждались вопросы по описанию и установлению смежной границы. В 2019 году ведомством выполнены работы по описанию границы между Чувашией и Татарстаном – подготовлена вся необходимая землеустроительная документация, - отмечают в пресс-службе правительства Чувашии.

Вопрос уточнения границ между республиками рассмотрят на рабочей группе под руководством главы Чувашии Олега Николаева. После их утверждения будет заключено соглашение между представителями субъектов.