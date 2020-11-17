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Границы между Татарстаном и Чувашией утвердят до конца 2020 года

Сейчас завершается работа по подготовке предложений по их прохождению
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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После их утверждения будет заключено соглашение между представителями субъектов.

После их утверждения будет заключено соглашение между представителями субъектов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца 2020 года планируется уточнить границы между Татарстаном и Чувашией. Сейчас завершается работа по подготовке предложений по их прохождению для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

- По данному вопросу Минстроем Чувашии неоднократно проводились встречи, в том числе с представителями Татарстана, на которых обсуждались вопросы по описанию и установлению смежной границы. В 2019 году ведомством выполнены работы по описанию границы между Чувашией и Татарстаном – подготовлена вся необходимая землеустроительная документация, - отмечают в пресс-службе правительства Чувашии.

Вопрос уточнения границ между республиками рассмотрят на рабочей группе под руководством главы Чувашии Олега Николаева. После их утверждения будет заключено соглашение между представителями субъектов.