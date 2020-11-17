В Казани открыли каток на стадионе “Трудовые резервы”

Вход со своими коньками для детей до семи лет бесплатный, а для остальных - 60 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 17 ноября, в Казани открылся каток на стадионе “Трудовые резервы” в парке имени Горького. Массовые катания там будут проходить ежедневно с 17.30 до 22.00 по будням и с 14.00 до 22.00 по выходных и праздничным дням. Хоккеисты смогут выйти на лед в выходные с 12.00 до 14.00.

Вход со своими коньками для детей до семи лет бесплатный, а для остальных - 60 рублей вне зависимости от времени. Прокат коньков для детей 70 рублей в час, а для взрослых - 150 рублей в час. Заточка коньков - 200 рублей.