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В Татарстане пенсионерка избивала 9-летнюю внучку, пока соседка не вызвала полицию

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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По факту истязания ребенка возбуждено уголовное дело

По факту истязания ребенка возбуждено уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отдел полиции Верхнеуслонского района республики обратилась местная жительница. Она попросила защитить девятилетнюю внучку соседки. Малышка находится на учете у психиатра, растет проказливой, и бабушка за непослушание так наказывает девочку, что взрослые всерьез опасаются за ее здоровье.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и выяснили, что действительно бабушка с апреля по ноябрь истязала девочку, наказывая за непослушание.

- В отношении 71-летней жительницы Верхнеуслонского района возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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