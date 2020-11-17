В Татарстане пенсионерка избивала 9-летнюю внучку, пока соседка не вызвала полицию

По факту истязания ребенка возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отдел полиции Верхнеуслонского района республики обратилась местная жительница. Она попросила защитить девятилетнюю внучку соседки. Малышка находится на учете у психиатра, растет проказливой, и бабушка за непослушание так наказывает девочку, что взрослые всерьез опасаются за ее здоровье.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и выяснили, что действительно бабушка с апреля по ноябрь истязала девочку, наказывая за непослушание.

- В отношении 71-летней жительницы Верхнеуслонского района возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.