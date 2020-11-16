В Казани стартовало благоустройство Русско-Немецкой Швейцарии

Фото: kzn.ru

На природной территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани приступили к благоустройству. Среди прочего там уже привели в порядок купель, которая появилась по инициативе местных жителей еще пять лет назад. Рабочие экскаватором выкопали углубление, уложили деревянный настил, установили ограждение из природных материалов и скамейку, а также сделали лестницу.

Фото: kzn.ru

Вместе с тем, в Русско-Немецкой Швейцарии начались работы и по облагораживанию родника. Вдоль тропинки к нему уже установили перила, которые обезопасят от вытаптывания редкое растение - краснокнижный норичник теневой. Также в будущем экопарке заменили покрытия на опасных мостиках.

Дальше территорию планируется расширить, оборудовать там входные зоны и обеспечить транспортную доступность. Власти Казани рассчитывают на поддержку президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сегодня, 16 ноября, на “деловом понедельнике” сообщил градоначальник Ильсур Метшин.

Напомним, что летом текущего года мэр Казани Ильсур Метшин прогулялся по Русско-Немецкой Швейцарии и пообещал горожанам максимально сохранить ее аутентичность.