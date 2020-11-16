“Наблюдаем за тем, как растет гора”: мэр Казани Ильсур Метшин попросил районы Татарстана перестать отправлять свои отходы в город

По слова мэра, состав казанского и районного мусора отличается, что становится причиной неприятного запаха на полигонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил обеспокоенность ростом мусора на полигонах вокруг города. Его в столицу Татарстана свозят районы республики. Город же стал заложником новой территориальной схемы по вывозу отходов, и ничего не может с этим сделать. Об этом градоначальник сообщил сегодня, 16 ноября, на совещании “деловой понедельник”.

Метшин попросил муниципалитеты перестать отправлять свой мусор в Казань и задуматься о его раздельном сборе и дальнейшей переработке. Он заметил, что состав казанского и районного мусора отличается, что становится причиной неприятного запаха на полигонах.

- Мы ничего не можем сделать, наблюдаем за тем, как растет гора мусора вокруг Казани, - признался мэр и попросил Минстрой Татарстана повлиять на ситуацию.