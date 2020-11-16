Число летальных случаев коронавируса в Чувашии перевалило за 200

С начала пандемии в регионе выявили 11 023 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердили сразу шесть смертей зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло отметки в 203. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели почти 300 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 11 023 больных (84 - накануне). На данный момент большая их часть - 9 693 человека, выздоровела, но зараженные продолжают выявляться ежедневно.

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