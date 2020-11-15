Запутали и оформили на нее кредит: Как молодая девушка стала жертвой мошенников

Девушка потеряла 240 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечером 14 ноября в полицию обратилась 24-летняя жительница Чебоксар. По словам девушки, она попалась на улову аферистов. Она рассказала полицейским, что несколько часов назад ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он спросил у девушки, не оформлял ли она кредит.

Получив отрицательный ответ, сообщил, что злоумышленниками предпринимаются действия для хищения средств, находящихся на ее счете, и для того, чтобы их обезопасить, необходимо выполнить ряд действий.

- В итоге на имя девушки был оформлен кредит, который она сама же перевела на различные абонентские номера. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 240 тысяч рублей. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.