В Татарстане поджигательницу за убийство двух людей приговорили к 16 годам колонии

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В Верховном суде Татарстана внесли приговор 31-летней местной жительницы, которая, к слову, до этого уже привлекалась к уголовной ответственности. В этот раз ее признали виновной в убийстве, покушении на него, поджоге и поножовщину.

- Суд приговорил женщину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Было доказано, что в ноябре 2019 года осужденная в компании пьянствовала в квартире на улице Актайская в Авиастроительном районе Казани. Один из мужчин с ней поссорился, и обидчивая женщина схватилась за нож и накинулась на оппонента - рана оказалась легкой.

Спустя месяц в той же квартире злоумышленница во время очередной пьянки своим поведением довела уже всех своих собутыльников. Компания выгнали женщину из квартиры. На что обиженная женщина подожгла дверь и сбежала. В квартире погибли мужчина и женщина, еще трое мужчин были вынуждены спасаться, прыгая в окно. Они получили различные травмы.