В Марий Эл в гаражном кооперативе произошел пожар на площади в 200 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

В четверг, 12 ноября, в Медведевском районе произошел пожар на территории гаражно-строительного автокооператива “Водник”. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 15.56. К месту произошедшего выехали местные спасатели, а также их коллеги из Йошкар-Олы.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Еще до прибытия пожарных несколько гаражей обрушилось. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Для тушения использовались автомобиль дымоудаления, переносной лафетный ствол и тактическая вентиляция.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Огонь был потушен, но при этом сгорели 5 гаражей и машина в одном из них. Огонь повредил две “Газели”, которые находились неподалеку от горящих строений. Никто из людей не пострадал.

- Причину произошедшего в настоящий момент выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории, - отмечают в пресс-службе МЧС Марий Эл.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл