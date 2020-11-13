В Чувашии "Газель" на скорости врезалась в маршрутку, погиб человек

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовой "Газели" произошла в пятницу, 13 ноября, в 6.45 на 15-м километре автодороги "Сура" в Ядринском районе республики.

По предварительным данным, в микроавтобус "Merсedes", следовавшем по маршруту "Чебоксары - Ядрин", сзади въехал грузовик "Газель". В результате столкновения погиб 42-летний пассажир грузовика.

На момент аварии в салоне общественного транспорта находились четверо пассажиров, но они не пострадали.

Во врем аварии погиб пассажир "Газели" Фото: МВД по Чувашской Республике

Во время осмотра места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Чувашии появилась версия, что водитель "Газели" уснул за рулем.

- Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в МВД Чувашии.