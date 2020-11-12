12 ноября 2020 года в Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 12 ноября 2020 года Минздрав Татарстана, в республике подтверждены еще две смерти от коронавируса.

Так, в первом случае речь идет о 47-летнем мужчине, которого доставили в больницу с диагнозом COVID-19, осложненной пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне хронических заболеваний, и он в итоге скончался.

Во втором случае 57-летнюю женщину госпитализировали с пневмонией. У нее так же имелись хронические заболевания. Несмотря на все усилия враче, пациентка скончалась в больнице.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 119 случаев.