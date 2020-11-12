В Димитровграде на коронавирус проверили уже треть горожан

Начиная с 7 ноября, прирост зараженных в городе ежедневно составляет около 50 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация по заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в Димитровграде (Ульяновская область) напряженная. С начала пандемии COVID-19 там подхватили 3 572 человека, 2 577 из которых уже выздоровели. Однако, начиная с 7 ноября, прирост зараженных ежедневно составляет около 50 человек. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр города Богдан Павленко.

По его словам, на коронавирусную инфекцию сейчас обследована уже треть местных жителей (32,7%). Павленко попросил горожан соблюдать профилактические меры - носить медицинские маски и следить за социальной дистанцией. Кроме того, им было дано поручение об усилении контроля за соблюдением режима изоляции горожанами, санитарной обработкой общественных пространств, подъездов домов и общественного транспорта. Также в Димитровграде будет увеличено число проводимых рейдов.

- В последнее время поступает много обращений от жителей города по отсутствию лекарственных препаратов в аптеках, в частности антибиотиков. Хочу обратить внимание, что принимать антибиотики для профилактики коронавируса не стоит, так как это может вызвать бактериальные осложнения. Об этом предупреждают врачи, - также заметил градоначальник.