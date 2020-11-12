В Ульяновске во время пожара в многоквартирном доме погиб 62-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ульяновской области

В среду, 11 ноября, в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого в Ульяновске загорелась комната гостиничного типа. Сообщение об этом поступило в МЧС Ульяновской области в 13.46. На место выехали 19 пожарных и 4 спецмашины.

Приехавшие спасатели эвакуировали из дома шесть человек. Комната размером 3 на 4 метра была полностью охвачена огнем. После его тушения в ней было обнаружено тело 62-летнего мужчины - хозяина жилья. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.