Игрок сборной Хорватии узнал, что заразился коронавирусом, прямо на поле, его спешно заменил футболист "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

Накануне прошли товарищеские матчи национальных сборных. Одним из самых ярких стала встреча сборных Хорватии и Турции. Игра завершилась вничью 3:3. Впрочем, запомнился матч не результатом, а тем, что за сборную Хорватии играл заболевший коронавирусом футболист. Им оказался Домагой Вида. Как только стало известно, что у него обнаружили Covid-19, его спешно заменили на игрока "Рубина" Филипа Уремовича.

Произошло это в перерыве матча. Именно тогда, к слову, в сборной Хорватии и узнали, что тест Виды дал положительный результат. Как такое произошло? Дело в том, что в понедельник, когда игроки сдавали тесты на коронавирус перед матчем с Турцией, все результаты были отрицательными. Следующий тест сдавали утром в среду, аккурат перед игрой, но результат был важен для допуска игроков уже к следующему матчу хорватов - против команды Швеции. Первые данные о том, что у Виды коронвирус появились в конце первого тайма игры с Турцией. Как только тренерский штаб узнал об этом, игрока заменили на Уремовича. Виду же спешно изолировали.