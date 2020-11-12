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Спорт

Игрок сборной Хорватии узнал, что заразился коронавирусом, прямо на поле, его спешно заменил футболист "Рубина"

Результаты тестов балканской команды пришли уже по ходу матча, так что пришлось вносить экстренные корректировки
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Накануне прошли товарищеские матчи национальных сборных. Одним из самых ярких стала встреча сборных Хорватии и Турции. Игра завершилась вничью 3:3. Впрочем, запомнился матч не результатом, а тем, что за сборную Хорватии играл заболевший коронавирусом футболист. Им оказался Домагой Вида. Как только стало известно, что у него обнаружили Covid-19, его спешно заменили на игрока "Рубина" Филипа Уремовича.

Произошло это в перерыве матча. Именно тогда, к слову, в сборной Хорватии и узнали, что тест Виды дал положительный результат. Как такое произошло? Дело в том, что в понедельник, когда игроки сдавали тесты на коронавирус перед матчем с Турцией, все результаты были отрицательными. Следующий тест сдавали утром в среду, аккурат перед игрой, но результат был важен для допуска игроков уже к следующему матчу хорватов - против команды Швеции. Первые данные о том, что у Виды коронвирус появились в конце первого тайма игры с Турцией. Как только тренерский штаб узнал об этом, игрока заменили на Уремовича. Виду же спешно изолировали.