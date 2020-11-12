Минобразования Чувашии готово потратить почти 5 миллионов рублей на хлеборезки

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона 19 ноября.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Госслужба по тарифам Чувашии объявила аукцион на поставку хлеборезок для 69 местных школ. Заказчиком выступает республиканское министерство образования и молодежной политики. На закупку техники ведомство готово потратить почти 5 миллионов рублей.
Подрядчик будет выявлен 19 ноября. После подписания контракта у него будет 20 дней, чтобы приобрести и поставить хлеборезки в учебные учреждения.
Отметим, что ранее Минобразования Чувашии было закуплено оборудование для пищеблоков 237 школ республики. На это было потрачено более 142,8 миллиона рублей.