В Татарстане за 1 миллиард рублей построят новый завод по выпуску холодильников

Производство разместится в индустриальном парке «Синергия 2». Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Татарстане китайские бизнесмены планируют создать новое производство по выпуску холодильного и морозильного оборудования. Как сообщают в Агентстве инвестиционного развития республики, оно разместится в индустриальном парке «Синергия 2» на территории более 24 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта более 1 миллиарда рублей.

Ожидается, что новое производство будет запущено уже в 2021 году. На нем создадут почти 300 новых рабочих мест. К 2023-му планируется выпускать более 200 тысяч холодильников и 125 тысяч морозильников.