Художник из театра кукол Йошкар-Олы стал обладателем "Золотой маски"

Вот за эти образы Сергей Таныгин получил самую престижную национальную театральную премию. Фото Марийского театра кукол

В Москве в театре имени Немировича-Данченко огласили победителей национальной театральной премии "Золотая маска". Впервые престижную награду получил театр из Йошкар-Олы - премия "Куклы. Работа художника" вручена художнику Марийского театра кукол Сергею Таныгину.

Он "нарисовал" героев этнофутуристическую мистерии о духах в заброшенной деревне. Они не только охраняют ее и лес от пожара, но и помогают людям понять, что сейчас для каждого из нас самое главное.

Сергей Таныгин. Коллаж администрации премии "Золотая маска"

Сергей Таныгин - художник Марийского театра драмы имени Шкетана, Заслуженный художник Марий Эл. Его пригласили в театр кукол для помощи в создании спектакля, и эта помощь вылилась в престижную награду.