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Художник из театра кукол Йошкар-Олы стал обладателем "Золотой маски"

Сергей Таныгин "нарисовал" спектакль "Йуд Орол" ("Ночной караул")
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Вот за эти образы Сергей Таныгин получил самую престижную национальную театральную премию. Фото Марийского театра кукол

Вот за эти образы Сергей Таныгин получил самую престижную национальную театральную премию. Фото Марийского театра кукол

В Москве в театре имени Немировича-Данченко огласили победителей национальной театральной премии "Золотая маска". Впервые престижную награду получил театр из Йошкар-Олы - премия "Куклы. Работа художника" вручена художнику Марийского театра кукол Сергею Таныгину.

Он "нарисовал" героев этнофутуристическую мистерии о духах в заброшенной деревне. Они не только охраняют ее и лес от пожара, но и помогают людям понять, что сейчас для каждого из нас самое главное.

Сергей Таныгин. Коллаж администрации премии "Золотая маска"

Сергей Таныгин. Коллаж администрации премии "Золотая маска"

Сергей Таныгин - художник Марийского театра драмы имени Шкетана, Заслуженный художник Марий Эл. Его пригласили в театр кукол для помощи в создании спектакля, и эта помощь вылилась в престижную награду.

Культура