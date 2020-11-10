В Чувашии от коронавируса скончались еще шесть человек

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За прошедшие сутки в Чувашии подтвердились еще шесть смертей зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там резко выросло до 176. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии провели около 284 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 535 больных (71 - за минувшие сутки). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 8 981 инфицированный выздоровел, но зараженные продолжают выявляться ежедневно.