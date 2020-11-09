В Ульяновске легковушка после аварии залетела под фуру, погиб водитель

Также пострадал и пассажир погибшего водителя - молодого человека после оказания медпомощи отпустили домой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария с участием легковушки Лады Гранты и фуры "Исудзу" произошла в воскресенье, 8 ноября, на 198 километре автодороги "Цивильск-Ульяновск" в 0.50. По предварительным данным, 46-летний водитель легковушки на скорости врезался в металлическое ограждение, его автомобиль развернуло и залетел под попутный грузовик "Исудзу", которым управлял 45-летний мужчина.

В результате столкновения смертельные травмы получил водитель отечественной легковушки, он скончался на месте происшествия. Травмы получил и 20-летний пассажир легковушки. Но после оказания медицинской помощи он отправлен домой, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.