В Татарстане благодаря пожарному извещателю спасся 61-летний пенсионер

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Ночью 7 ноября, в 24.00, 61-летний пенсионер из села Старые Какерли Дрожжановского района республики услышал звук автономного пожарного извещателя (АПИ). Его ему установили благодаря республиканской программе установки АПИ в местах проживания одиноких, престарелых граждан и инвалидов.

Пенсионер сразу вышел в безопасное место, обнаружил, что горит чердак, и вызвал пожарных. К моменту приезда сотрудников добровольной пожарной команды и специалистов МЧС Татарстана горел бревенчатый одноэтажный жилой дом размером и надворные постройки.

Приехавших пожарных встречал сам хозяин, который сообщил, что людей в доме нет. На борьбу с огнем потребовалось полчаса. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.

С огнем справились через 30 минут Фото: МЧС Татарстана

- В результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.