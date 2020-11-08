В Татарстане экс-майор УФСИН разгромил чужие автомобили

Мужчину задержали на месте происшествия

ЧП произошло в 0.50 в воскресенье, 8 ноября, во дворе жилого дома №13 на улице Салиха Сайдашева в Зеленодольске. Жильцов разбудили звуки автосигнализаций припаркованных автомобилей. Оказалось, что неизвестный мужчина начал громить легковушки. Вызванные сотрудники полиции задержали дебошира, им оказался 38-летний майор УФСИН Татарстана. Задержанным оказался сотрудник уголовно исполнительной инспекции Зеленодольска. По предварительным данным, мужчина начал дебоширить после застолья.

- Сотрудник уволен из органов УФСИН Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства.