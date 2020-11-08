В Казани под колесами иномарки погибла пенсионерка-нарушительница

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Казани Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельный наезд на 73-летнюю женщину-пешехода произошел 6 ноября, в пятницу, в 17.00 на улице Рихарда Зорге возле торгового центра "Олимп" на территории Приволжского района столицы Татарстана. По предварительным данным, пенсионерка переходила оживленную магистраль вне надземного пешеходного перехода. В результате ее появление на проезжей части оказалось неожиданностью для 26-летнего водителя иномарки "Хёндэ". Автомобиль сбил пешехода-нарушителя, и женщина скончалась на месте наезда от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции Казани.