В Марий Эл самосвал подмял под себя "Ладу", пострадали пять человек

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18.00 на 4 километре автодороги «Кузнецово-Русский Кукмор-Сурты» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 48-летний водитель самосвала HOWO при движении задним ходом на нерегулированном перекрестке не убедился в безопасности своего маневра и в результате этого буквально подмял под себя легковушку Лада-219210. Отечественной легковушкой управлял 61-летний мужчина, который пострадал во время аварии и его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадали также четверо его пассажиров - две женщины, 34-ех и 32-ух лет, и два несовершеннолетних мальчика в возрасте одного года и 15-ти лет. Годовалый ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.