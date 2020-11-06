Врачи из Татарстана первыми в России провели успешную операцию на сердце плода внтриутробно

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В республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана провели первую в России успешную операцию на сердце еще не родившегося ребенка, не оставив при этом швов. Малыш, у которого не развивался клапан важнейшего органа, мог умереть еще в утробе матери, но врачи его спасли. На 32-й неделе беременности они поставили специальный баллон, который расширил клапан легочной артерии малыша. Все это заняло порядка 15 минут.

Операция прошла успешно и у плода начал хорошо работать левый желудочек. Однако после рождения мальчику потребовалось еще одно хирургическое вмешательство - уже в ДРКБ республики. Там ему пересадили собственный клапан легочной артерии на позицию аорты, а на место клапана имплантировали биологический.

- Собственный пересаженный клапан на месте аорты будет расти вместе с ребенком, а биологический нужно будет менять с определенной периодичностью — до 18 лет примерно два-три раза. После всех препятствий малыш чувствует себе хорошо, мама с ребенком находились в ДРКБ два месяца, - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сегодня, 6 ноября, их должны выписать.