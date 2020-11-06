В Йошкар-Оле за день произошло два наезда на пешеходов: один из водителей скрылся

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В четверг, 5 ноября, в Йошкар-Оле произошло сразу два наезда на пешеходов. Первый - в 17.40 на бульваре Чайвана. Там 73-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105, по предварительным данным, сбил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по “зебре”.

Второе ДТП произошло в 19.10 на улице Карла Либкнехта. Автомобиль двигался задним ходом по тротуару, когда сбил молодого человека. С места произошедшего водитель поспешил скрыться. Сейчас его личность и местонахождение устанавливаются.

К счастью, ни один из пешеходов серьезно не пострадал. Им обоим назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.