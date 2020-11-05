В Набережных Челнах ликвидировали незаконную парковку, откуда прогнали "скорую"

Столбики спилили, парковку ликвидировали. Фото прокуратуры Татарстана

В Набережных Челнах продолжается расследование инцидента со "скорой", которую заставили уехать с несанкционированной парковки во дворе многоэтажки.

Выяснилось, что все произошло утром 31 октября во дворе многоквартирного дома 7/8 в поселке ГЭС. Местная жительница заставила уехать "скорую", которая приехала по вызову местных жителей. Личность нарушительницы уже установили, в её действиях усматриваются признаки административного правонарушения по статье "Самоуправство".

Но это еще не все: выяснилось, что парковку на "зеленой зоне" несколько местных жителе организовали незаконно. Они незаконно огородили столбиками участок двора, вывесили там цепочки и используют для парковки личного автотранспорта. Никакого общего собрания по установке этой парковки в доме не проводили.

- Управляющая организация – ООО "ПКФ "Жилкомсервис" не обеспечила контроль за надлежащим содержанием земельного участка, что привело к самовольной установке ограждений на озелененной территории, - уточнили в прокуратуре Татарстана.

Сотрудники УК демонтировали ограждения. Ход и результаты проверки в отношении женщины на предмет самоуправства остаются на контроле прокуратуры.