В Татарстане остановили "Мерседес Бенц", в котором перевозили наркотики

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Интересную находку сделал 34-летний житель Перми, когда возвращался из поездки в Москву. Он возвращался на своем автомобиле «Мерседес Бенц», и когда остановился возле посадки у деревни Костино в Московской области, то нашел там четыре пакета. Что в них, он решил узнать позже, дома. Уложил находку в багажник, в отсек для запасного колеса, и поехал дальше.

Но в Верхнеуслонском районе Татарстана его автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Они и помогла рассмотреть находку. Во время досмотра автомобиля пакеты были обнаружены. Проведенная экспертиза показала, что изъято порошкообразные вещество синтетического происхождения - общая масса находки составила 1999,90 грамм и является наркотическим средством – PVP.

Мужчина уверяет, что нашел пакеты Фото: МВД по РТ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан, сообщили в МВД Татарстана.