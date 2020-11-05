В Марий Эл легковушка сбила пешехода в темных одеждах

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд на прохожего произошел 4 ноября в 22.00 на 13 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой Лада Гранта, сбил пешехода. Прохожий шел по центру проезжей части, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. Для водителя легковушки он был незаметен, в результате этого и произошло столкновение.

Пешеход получил травмы и скончался еще до приезда бригады медиков, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.